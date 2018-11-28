Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
ANKARA (AA) – Ankara'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Etlik istikametinden Batıkent yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AK 9460 plakalı lüks otomobil, Hurdacılar mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Aziz Ü'nün kullandığı 06 DV 2801 plakalı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle takla atarak savrulan ve bariyerlere çarpan araçtaki Menekşe Ü. ile oğlu Sedat Ü. otomobilden fırlayarak refüje düştü.
Kazaya neden olan lüks otomobilin sürücüsü ise olay yerinde aracını bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldiklerinde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirledi.
Ağır yaralanan baba Aziz Ü. ise hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Hurdacılar mevkisinde ulaşım yaklaşık iki saat süreyle çift şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Polis ekipleri kazaya neden olan ve olay sonrası kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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