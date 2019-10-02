Başkentte trafik kazası: 2 yaralı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı.
Yenimahalle Ankara Bulvarı'nda Erdem Aksoy yönetimindeki 06 AGE 291 plakalı araç, Yılmaz Bolat'ın kullandığı 06 DU 8668 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpma nedeniyle kontrolden çıkan Bolat'ın aracı, takla atarak trafiğin tek yönlü kapanmasına neden oldu.
Hafif şekilde yaralanan sürücülerden Erdem Aksoy'a ambulansta müdahale edilirken, Yılmaz Bolat ise genel kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.
Takla atan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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