Başkentte üç gecekondu yandı
ANKARA (AA) – Ankara'da metruk bir gecekonduda çıkan ve bitişindeki iki gecekonduya daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle sündürüldü.
Alınan bilgiye göre, Altındağ Bentderesi Caddesi'ndeki Yeşil Kubbeli Cami'nin yanında bulunan metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişindeki iki gecekonduya daha sıçrarken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bu sırada gecekondulardan birinde yalnız yaşayan Naim Avcı ise son anda kendini dışarı atarak yangından kurtuldu.
Evde beslediği kedilerini kucağına alarak dışarı çıkan yaşlı adam, alevler içinde kalan evinin yanışını gözyaşları içinde izledi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına iki ayrı bölgeden müdahalede bulundu.
Alevlerin tehdit ettiği Yeşil Kubbeli Cami'nin lojmanı da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, yanan gecekonduların çökme tehlikesi nedeniyle Bentderesi Caddesi'nin Dışkapı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.
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Başkentte üç gecekondu yandı
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