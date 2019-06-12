Başkent'te yağan dolu ekili arazilere zarar verdi
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili olan dolu tarım arazilerinde hasara neden oldu.
İlçede kısa süren ancak etkili olan dolu, özellikle Akkuzulu Mahallesi'ndeki domates, biber, fasulye bahçeleri ile arpa ve buğday tarlalarındaki ekinlere zarar verdi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarla ve bahçeleri zarar gören üreticileri ziyaret edip "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Demirbaş, yağışın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ancak büyük zararlara neden olduğunu söyledi.
Özellikle Akkuzulu Mahallesi'nin geçim kaynağının sebze üretimi olduğunu dile getiren Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlçemizin Akkuzulu Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin dekar alanda sebze üretimi yapılmaktadır. Bunun yaklaşık 2 bin ile 3 bin dekar alanında hasar meydana geldi. Biz de çiftçilerimize hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de hasarı yerinde görmek için buraya geldik. Yeni dikilen fideler var ve hepsi hasar görmüş durumdalar. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün ekipleri hasar tespit çalışmalarını yapacak."
Üretici Harun Çakırgöz, dolunun neden olduğu zararı gidermek için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.
Çakırgöz, "Sadece tarlamı ekmek için 30 bin TL para harcadım. Yeni düğün yaptım ve 70 bin TL de oraya borcum var. Borçlarımı ödeyebilmek için devlet büyüklerimizde yardım bekliyoruz." dedi.
Mahalle Muhtarı Halil Kökmen de zararın özellikle sebze, arpa ve buğday tarlalarında olduğunu belirterek, "Fındık büyüklüğündeki dolu ekili sebze tarlalarını bitirdi. Vatandaşın ekili arpa ve buğday tarlalarında büyük hasar oluştu. Bu ürünlerin yapraklarını ve fideleri kıran dolu nedeniyle üreticimiz mağdur oldu." ifadesini kullandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı.
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Başkent'te yağan dolu ekili arazilere zarar verdi
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