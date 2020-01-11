Başkentteki evsizler, kışı misafirhanede geçiriyor

ANKARA (AA) – Ankara Valiliği, il genelindeki evsiz ve kimsesizlerin barınma ihtiyaçlarının açılan misafirhanede karşılandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, evsiz ve kimsesiz vatandaşların soğuk kış şartlarından korunması ve rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla bir misafirhane hizmete açıldı. Söz konusu misafirhanede 1 Aralık 2019 itibarıyla 144 vatandaşa hizmet verilmeye başlandı.

Misafirhanede iki öğün yemek verilen evsiz ve kimsesizlere giysi yardımı yapılıyor, sağlık ve kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.

Engelli veya 61 yaşını tamamlayan vatandaşlar, rehabilitasyon merkezine ya da istemeleri halinde huzurevlerine yerleştiriliyor.

Başka illerde ikamet eden akrabalarının yanına gitmek isteyenlerin ulaşım ve diğer giderlerinin karşılanmasında yardımcı olunuyor.

Yapılan hizmetler düzenli olarak denetlenirken ihtiyaç duyulan yeni tedbirler vakit kaybetmeden alınıyor.

Öte yandan, söz konusu misafirhaneye müracaatların fazla olmasından dolayı 15 Ocak'ta 80 kişi kapasiteli bir misafirhane daha hizmete açılacak.