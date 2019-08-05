Başkentteki otelde yangın paniği
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabaha karşı bir otelin saunasında çıkan yangında 2'si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.
Birlik Mahallesi 412. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin bodrum katındaki saunada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sonrası yoğun duman otelin tüm katlarını sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle odalarında mahsur kalan müşteriler pencerelerden çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada odasında mahsur kalan bir müşteri de tekmeyle pencere camını kırarak aşağı inmeye çalıştı. Müşteri, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveniyle kurtarıldı.
Üst katlarda kalan bir aile de kendilerinin ve çocuklarının yüzünü ıslattıkları bir havlu ile sararak pencere kenarında kendilerini dumandan korumaya çalıştı.
Oksijen maskelerini takarak yangını müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
– Termal kameralarla arama yapıldı
Olay anında 28 müşterisi bulunan oteldeki herkes itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumanın kapladığı katlar termal kameralarla arandı.
Dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
Bu arada yangına müdahalede bulunan bir itfaiye eri de yoğun dumandan etkilendi.
– Havlayan köpek aileyi kurtardı
Yangın sırasında otelin bitişiğinde bulunan bir binanın bodrum katındaki daire de dumanın etkisi altında kaldı. Evde oturan aile havlayan köpekleri sayesinde uyanarak binadan dışarı çıktı. .
Otelin çevresindeki binalarda oturan birçok kişi de dumandan etkilenmemek için sokağa çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra oteldeki dumanın tahliyesi için çalışma başlattı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.
-
Başkentteki otelde yangın paniği
-
Sivasspor'da sezon hazırlıkları
-
Konya'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
-
Aksaray'da otomobil devrildi: 6 yaralı
-
Döner ustasının ilk yardımı müşterisinin hayatını kurtardı
-
Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]