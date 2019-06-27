Başkentteki özel halk otobüsçülerden zam talebi
ANKARA (AA) – Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'tan, EGO Genel Müdürümüzden zam ve gelir desteğini üyelerimiz adına talep etmekteyiz." dedi.
Kara, Ankara'da bulunan Özel Halk Otobüsü esnafı ve dernek üyeleri ile yaptığı basın açıklamasında, 876 araç ve 34 durakla Ankara'da hizmet verildiğini, daha büyük araçlarla yeniden 10 yıllık ihale yapıldığını söyledi.
Ankara ili ve ilçelerinde tam bilet fiyatının 2,75'ten 2,50 TL'ye, aktarmanın 1 TL'ye, öğrenci aktarımının 0,25 TL'ye düştüğünü ve EGO otobüslerinde kullanılan serbest kartların kendi otobüslerinde de geçerli olduğunu hatırlatan Kara, "Yaklaşık 2 yıldır esnaflarımız ciddi bir şekilde zarar etmektedir. Biz Mustafa Tuna başkandan, Melih başkandan ve Mansur Yavaş başkanımdan zam taleplerinde bulunduk." şeklinde konuştu.
Kara, İstanbul ve diğer büyükşehirlerde ulaşımda indirime gidilirken Ankara'da zam yapılmasının zor olduğunun farkında olduklarını belirterek , "Bize de zaten zam yapılması mecbur, zam olmazsa olmaz. Ancak şunu belirtmek isterim bizi zam da kurtarmaz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da esnafa kilometre başına gelir desteği yapıldığını belirten Kara, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'tan, EGO Genel Müdürümüzden, zam ve gelir desteğini üyelerimiz adına talep etmekteyiz. İnanın bu şekilde giderse önümüzdeki ay çoğu esnafımız banka kredilerini yatıramayarak temerrüte düşecektir. Benzinliklere akaryakıt parasını ödeyemeyecek hale gelmiş durumdayız." diye konuştu.
Kara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yetkililere çağrıda bulunarak, "Ankara halkından da özür diliyoruz. Bu zammı mecbur kaldık da istiyoruz. Sayın Başkanım, Büyükşehir EGO'ya yılda 35-40 milyon lira destek verdiği gibi bunun için de Ankara'daki 876 esnafımıza da destek verebilirse zam yapmasına da gerek kalmayabilir. Takdir Başkan'a ve belediye meclis üyelerine kalmıştır." ifadelerini kullandı.
Akaryakıtta yüzde 47, sarf malzemeleri ve bakım onarım giderlerinde yüzde 100, araç zorunlu sigorta ve kanuni yükümlülüklerinde yüzde 80 oranında artış olduğunu ifade eden Kara, bilet fiyatının 2,5 liradan 3,5 liraya çıkmasını talep etti.
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