Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon: DSİ Spor Salonu
Hakemler: Anastasios Manos (Yunanistan), Aleksander Pavlov (Kuzey Makedonya), Thomas Bissuel (Fransa)
BOTAŞ: Kelsey 24, Melis Gülcan 7, Büşra Akbaş 5, Holingsvorth 15, Fagbenle 15, Peddy 6, Cansu Köksal
Arka Gdynia: Slamova 15, Papova 13, Kastanek 14, Greinacher 17, Balintova 14, Winkowska, Rembiszewska 7, Podgoma 8
1. Periyot: 9-20
Devre: 27-41
3. Periyot: 44-59
ANKARA (AA) – Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında BOTAŞ, Polonya'nın Arka Gdynia takımına 88-72 mağlup oldu.
BOTAŞ, karşılaşmaya iyi başlayamadı. Rakibinin sert savunması karşısında skor üretmekte zorlanan BOTAŞ, ilk periyodu 20-9 geride tamamladı.
İlk yarıda boyalı alanda etkili olamayan BOTAŞ, soyunma odasına 41-27 geride girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına savunmada iyi başlayan BOTAŞ, rakibinin şut yüzdesini düşürdü. Bu performansını devam ettiremeyen BOTAŞ, üçüncü periyodu da 59-44 geride bitirdi.
BOTAŞ'ın oyunda dengeyi sağlayamadığı karşılaşma boyunca üstün oynayan Arka Gdynia, maçı da 88-72 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 2 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.00'da Polonya'daki Gdynia Spor Salonu'nda yapılacak.
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