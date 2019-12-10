Başsavcı Uğurlu ile Emniyet Müdürü Aydoğan, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Uğurlu ve Aydoğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde oy kullandı.
"Haber" kategorisinde, Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını beğenen Uğurlu, "spor" kategorisinde ise oyunu, Mustafa Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında verdiği asker selamının bulunduğu "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafından yana tercih yaptı.
Uğurlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasını severek takip ettiğini söyledi.
AA'nın köklü bir yapıya sahip olduğunu belirten Uğurlu, muhabirlerinin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın her tarafında fedakarca görev yaptığını ifade ederek, "Bu uğurda yaralanan, şehit olan arkadaşlarımız da vardı. Bayburt'ta görev başında elim bir kazada şehit olan AA muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'yı da rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.
Uğurlu, Bayburt'ta görev yaptığı dönemde tanıdığı Nişancı'nın, Anadolu terbiyesi almış, görev aşkıyla, işini yerine getirirken şehit olan yağız bir delikanlı olduğunu dile getirdi.
– "AA'ya da böyle bir etkinlik yakışırdı"
Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da "haber" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafı için oy verdi.
Aydoğan, AA'nın Türkiye'nin göz bebeği kurumlardan biri olduğunu söyledi.
AA'nın kamuoyunun haber alma hakkını en doğru ve tarafsız şekilde yansıtan, bunu da basın etik ilkeleri çerçevesinde yapan bir kurum olduğunu aktaran Aydoğan, şunları kaydetti:
"AA, çocukluğumuzdan beri takip ettiğimiz, haberlerini okuduğumuzda hiçbir şekilde güven duygusuyla ilgili bir şüphe duymadığımız kuruluşumuz. AA'ya da böyle bir etkinlik yakışırdı. İnsan hafızasının kolaylıkla unutabileceği ama arşivlendiğinde geçmişi, geleceği, bugünü ve dünü anlatan fotoğrafların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyan harikulade çalışmalar. AA'yı ve emek verenleri tebrik ediyorum. İyi ki varsınız."
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Başsavcı Uğurlu ile Emniyet Müdürü Aydoğan, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
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