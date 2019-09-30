“Başvuruların yüzde 99'unu 6 ay içinde bitiriyoruz”

NİĞDE (AA) – Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kuruma yapılan başvuruların yüzde 99'unu 6 ay içinde bitirdiklerini belirterek, 2018 yılında 17 bin 585 başvuru yapıldığını, bunlardan 17 bin 500'ünün sonuçlandırıldığını kaydetti.

Malkoç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen akademik yıl açılış töreninde, "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu ilk dersi verdi.

Üniversitelerin, bulundukları toplumun kılavuzu olduğunu ifade eden Malkoç, kalkınmış ve gelişmiş ülkelerin üniversitelerinin dünyada ilk 100 üniversite arasında yer aldığını söyledi.

Malkoç, dünyada ilk 500'e giren Türk üniversitelerinin ilerleyen dönemlerde ilk 100 arasına girmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üniversite sayısı 220'yi, üniversitede okuyan öğrenci sayısı açık öğretim dahil 8 milyonu buldu. Öğrencilerimiz büyük bir hevesle kayıt olmuşlar, birinci sınıfa başlayacaklar, son sınıftaki öğrencilerimiz bitirmenin, hayata yeniden atılmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşayacaklar. Ancak bir öğrencimiz diplomasını aldığında kendisi gibi en az 800 bin yavrumuz üniversite diploması alacak. O açıdan kendinizi iyi yetiştirin. Türkiye, üniversite sayısını artırarak, üniversitedeki hoca kadrosunu artırarak, önemli bir mesafe aldı. Geriye yeterince alın teri dökmek, yeterince göz nuru dökmek kaldı."

Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'de adaleti tesis etmeye çalıştığını aktaran Malkoç, özellikle son yıllarda Türkiye'nin hak ve özgürlükler anlamında ciddi mesafeler aldığını anlattı.

– "Halkın avukatlığını yapan bir kurumuz"

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2010 yılındaki anayasa değişikliğiyle oluşturulduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşla devlet arasında halkın avukatlığını yapan bir kurumuz. İnsanı esas alan, insanı merkeze alan, kamu hizmetlerinin kalitesini artıran, kamu hizmetlerinde denetim ve şeffaflığı ortaya koyan ve aynı zamanda insanımız arasında hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışan bir kurumuz. Kamu Denetçiliği Kurumunun özelliği; çok kolay başvurulabiliyor, herhangi bir şartı yok. Kamu Denetçiliği Kurumunda başvuru anında harç parası, pul parası yok, şahit parası, bilirkişi parası yok, hepsini biz karşılıyoruz. O açıdan halkın en çok seveceği bir kurum. Yöneticilerin bu anlamda, bizim kararlarımıza uyması onların lehine ve avantajına olacak. Üçüncü bir özelliği de kanun koyucu söylemiş; 'Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduğunuzda 6 ay içinde karar verebilir.' Şunu memnuniyetle ve iftiharla söyleyeyim, bize yapılan başvuruların yüzde 99'unu 6 ay içinde bitiriyoruz. 2018 yılında kuruma 17 bin 585 başvuru yapıldı, 2018 yılında kurumdan çıkan karar sayısı 17 bin 500."

Türkiye'nin adalette, bilim ve teknolojide, ahlakta dünyanın en iyisi olmak zorunda olduğunu vurgulayan Malkoç, "Bunun temeli de değerli hocalarımız sizden, sizin yetiştireceğiniz öğrencilerden geçiyor." ifadelerini kullandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de üniversitelerin düşüncelerin serbestçe ifade edildiği, yeni fikirlerin üretildiği, tartışıldığı, bilgi ve teknolojinin oluşturulup kullanıldığı özel yerler olduğuna değinerek, "Bu anlamda üniversiteler, kentte bilimsel düşüncenin kök salmasında, teknoloji birikimi ve kültürel hayatın zenginleşmesinde sürükleyici güç olarak büyük pay sahibidir. Yine üniversiteler bir ülkede demokrasinin gelişmesi, bilgi ve teknolojinin üretilmesi bakımından da lokomotif bir misyon üstlenmiştir." şeklinde konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar dileyerek, tavsiyelerde bulundu.

Törende, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Kar, Malkoç'a plaket verdi.