Batan gemide, ismi geçiyordu eşi rahatsızlanınca kurtulmuş

1 Kasım’da Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda “Bilal Bal” isimli kargo gemisi Şile açıklarında battı. Gemide 10 kişilik mürettebatın olduğu söylenmişti. 10 kişinin yer aldığı isim listesinde geminin makine yağcısı Sabri Yıldırım’ın ismi de geçiyordu. 1 çocuk babası 27 yaşındaki Yıldırım şuan 8,5 aylık hamile eşinin rahatsızlığından dolayı gemi batmadan 1 gün önce Elazığ’a dönmek için izne ayrılmıştı. Elazığ’a bilet bulamayan Yıldırım, izne ayrıldığı geceyi pansiyonda geçirdi. Yıldırım sabah uyandığında haberlerde geminin battığını ve kayıp listesinde kendi ismini gördü. Telefonda hamile eşi ile konuşan Yıldırım, iyi olduğunu söyledi. Eşi ise yakınlarının kendisini başsağlığı için aradığını dile getirdi.

Eşi Seren Yıldırım’ın olay gerçekleşmeden bir rüya gördüğünü belirten makine yağcısı Sabri Yıldırım, “Eşim gördüğü rüyadan dolayı çok korkmuştu. Eşim, ‘Ben bir rüya gördüm. Sen dalgalarla boğuşuyordun. Senin yardım isteme seslerin duydum’ dedi. Ben eşime iyi olduğumu söyledim. 31 Kasım tarihinde eşim beni aradı ve rahatsız olduğunu söyledi. Kayınvalidem de aradı ve bana bir an önce gelmemi eşimin yanında olmamı dile getirdi. Bir taraftan da çalışmaya mecburdum. Bir tane oğlum var ve eşim hamile. Ekmek parası için gitmiştim. Durumu gemidekilere ilettim. Onlar da anlayışla karşıladılar ve ailemin yanına gitmemi söylediler” dedi.

“Herkes benim öldüğümü düşünmüş”

Olaydan bir gün önce hamile eşinin yanına gelmek için gemiden izin aldığını dile getiren Yıldırım, ”Elazığ’a dönmek için bilet aradım. Bilet bulamadım. Bilet bulamadığım için gemiye geri dönmeyi düşündüm. Gemidekiler 1 gün pansiyonda kal ve Elazığ’a git dediler. O gece demir alınacaktı. O gece pansiyonda kaldım ve sabah haberlerde olayı gördüm. Telefonumda herkes arıyordu. Bende şok oldum. Televizyonda kayıplarda benim ismim de geçiyordu. Çok korktum ve o ara eşim aradı. Eşime başsağlığı için arayanlar olmuş. Herkes benim öldüğümü düşünmüş. Seferde beni men etmedikleri için benim de ismim geçmiş. Keşke bunlar yaşanmasaydı. İş arkadaşlarımın cansız bedenleriyle karşılaşmak beni derinden sarstı. Şoke oldum. Hayatımda ölüm ve yaşam arasındaki en ince çizgiyi gördüm” ifadelerini kullandı.

“Eşimin arkadaşları bana başsağlığı dilediler”

Eşinin batan gemide çalıştığını aktaran Seren Yıldırım, “Ben eşimle ilgili rüya gördüm. Rüyamda geminin denizin içinde sallandığını gördüm ve bağırış seslerini duydum. Rüyamda gemi batıyordu ve uyandım. Eşimi aradım ve nasıl olduğunu sordum. O da iyi olduğunu söyledi. Gemi batmadan 1 gün öncesinde hamileliğimden dolayı rahatsızlandım. Eşimi aradım ve yanıma gelmesini istedim. Eşim de o gün gemiden indi. Eşim gemiden indikten sonraki gün sabaha karşı geminin battığını öğrendim. Eşimin ismi de o gemide geçiyordu. Eşim gemide inmedi diye çok korktum. Eşimi tekrardan aradım. Eşimin gemide olmadığını öğrendim. O ara eşimin arkadaşları beni aradı. Bana başsağlığı dilediler. Ben onlara eşimin hayatta olduğunu söyledim” şeklinde konuştu.

Yunus Özhanlı

