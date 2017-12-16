Batı Şeria ve Gazzedeki gösterilerde 4 şehit

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria ve Gazze’de devam eden gösterilerde 4 kişinin şehit olduğunu, 367 kişinin de yaralandığını açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararının ardından Batı Şeria ve Gazze’de devam eden protesto gösterilerinde 4 kişinin şehit olduğunu 367 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, Mohammed Amin Akel, Mustafa Mohammed İbrahim, Yasser Sukkar, Ibrahim Abu Thoria ’nın hayatını kaybettiğini bildirdi.