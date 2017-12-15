Batmanlı gençler klip çekmeyi sevdi

Batman’da “Siyamı” adlı müzik grubu kuran bir grup genç, kendi imkanlarıyla çektikleri kliplerine bir yenisini daha ekledi. Batman’da kısa süre önce bir araya gelerek, “Siyamı” adını verdikleri müzik grubunu kuran ve şarkılarına cep telefonları ile el fenerlerini kullanarak klip çeken gençler, bunlara bir yenisini daha ekledi. Gençler, yine kendi imkanlarıyla “Bir ışığın gölgesinde” adını verdikleri şarkılarına klip çekti.