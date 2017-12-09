Battal İlgezdi Kimdir ? Aslen nereli ? Kaç yaşında ? Neden Görevinden Uzaklaştırıldı ?
CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Peki Battal İlgezdi kimdir ? Aslen Nereli ? Kaç Yaşında ? Neden görevinden alındı ? İşte detaylar…
Battal İlgezdi
11 Mart 1959 tarihinde Malatya’da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya’da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.
Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 yılında SODEP’de sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.
29 Mart 2009 yerel seçimlerine CHP’den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir’in ilk belediye başkanı oldu.
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Battal İlgezdi Kimdir ? Aslen nereli ? Kaç yaşında ? Neden Görevinden Uzaklaştırıldı ?
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