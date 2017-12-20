Batuhan Yaşar: ‘FETÖ acı sonla yüzleşti’

Batuhan Yaşar’ın “FETÖ acı sonla yüzleşti” başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

“FETÖ 2007 yılında düğmeye bastı.

Önce polisle harekete geçtiler.

Dalgalar peş peşe geldi.

Ardından yargı ayağı kıpırdandı.

Birbirini izleyen kumpas davaları karşımıza çıktı.

Gazete ve televizyonlarda kurulan mahkemeleri, yargılamaları gördük.

Kararlar mahkeme salonlarında değil de medyadan verildi.

Ve Gezi…

Gezi’de FETÖ’nün gerçek yüzü ortaya çıktı.

Sanki karşıymış gibi görünüp alttan alta halkı isyana çağırdılar.

Sosyal medyayı ve fake hesapları çok etkili kullandılar.

Sonrası çorap söküğü gibi geldi.

17-25 Aralık yargı darbesi girişimi.

7 Haziran seçimleri sonrasındaki kaos ve iç savaş planı.

Şehir savaşları için PKK ile kol kola girdiklerine şahitlik ettik.

Hiçbiri olmayınca altın vuruşu yapmaya kalktılar:

15 Temmuz kanlı darbe girişimi..

Ardından Türkiye’nin FETÖ ile gerçek mücadelesi başladı

Darbe üstüne darbe alınca ‘bayramda şöyle olacak’, ‘şu tarihte böyle olacaklar’ başladı.

Ama hiçbiri gerçekleşmedi.

Cezaevlerindeki FETÖ’cülere umut dağıtma işi FETÖ’nün elinde patladı.

Şimdilerde ise 17-25 yargı darbesi girişimini New York’ta hortlatma çabasının çöktüğüne şahitlik ediyoruz.

VATANDAŞ HEMEN BİTSİN İSTİYOR

Yargılamalar henüz sonuçlanmadı.

Bütün Türkiye yargı sürecinin bir an evvel bitirilmesini, cezaların verilmesini istiyor.

Kim istemez ki…

Bir taraftan da yeni operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalar geliyor.

‘Niye hâlâ bitirilemedi?’ soruları ile karşılaşıyoruz.

Keşke parmak şıklatarak bu işler olabilse.

Türkiye’nin kılcal damarlarına kadar sızmış FETÖ’den tamamen kurtulabilsek…

1-Türkiye bir hukuk devleti ve uluslararası yükümlülükleri var.. Bu yüzden de “Hukuki Süreç” çok hassas götürülüyor Bütün detaylara dikkat ediliyor. Çünkü FETÖ bunların hepsini uluslararası mecraya taşıyacak. AİHM’e götürecek.

2-Türkiye’deki cezaevlerinin kapasitesi belli. Bir gün FETÖ diye bir örgüt çıkacak ve peş peşe darbeler yapacak, bu kimin aklına gelirdi ki…

3-Yargı sistemi içindeki kripto FETÖ’cülere ulaşılması zaman aldı. Yeni tutuklamalar hâlâ oluyor. HSYK’nın adı HSK oldu. Birçok hâkim ve savcının yeri değişti. Yeni delillere ulaşılınca iddianamelere ekler yapıldı… Süreç uzadı…

4-FETÖ konusunu daha önceki hiçbir dava veya olayla mukayese edemezsiniz. Türkiye bu büyüklükteki bir örgütsel suçla daha önce karşılaşmadı

5-Yeni deliller ortaya çıktıkça doğal olarak yeni operasyonlar yapılıyor. 40 yıllık suç örgütünü sızdığı yerlerden söküp atmak zaman alıyor…

Zaten FETÖ tam da bunu istiyor.

-‘Acele etsinler…’

-‘Hata yapsınlar…’

-‘Yargılamalarda çelişkiler olsun…’

-‘Savunma haklarından mahrum bırakılsınlar…’

-‘Türkiye bu hataları yapsın ki ben de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde sonuç alayım…’

Emin olun şu aralar savcılar ve polislerin başlarını kaşıyacak vakitleri yok.

Bir taraftan yeni deliller inceleniyor, sorgulamalar yapılıyor.

Bir süre daha devam edecek

FETÖ VE PKK’NIN DÜŞÜNCE KURULUŞLARI

Bu aralar batıda birçok ülkede FETÖ’nün PKK ile sıkı iş birliğine şahitlik ediyoruz.

Düşünce Kuruluşları adı altında AİHM için belge üretiyorlar.

Paneller, oturumlar düzenleniyor.

İnternete sahte belgeler koyuyorlar.

Milletvekili ve siyasetçileri kandırarak konuşmalar yaptırıyorlar.

YURT DIŞI OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Türkiye birkaç yıldır Afrika ve Uzak Doğu açılımı yapıyor.

Yeni büyükelçilikler, konsolosluklar açıldı.

Siyasi ve ekonomik anlamda önemli sonuçlar alındı.

Kanallar açık…

Başarılı yurt dışı operasyonlarına imza atıldı.

FETÖ’cüler kulaklarından tutulup tutulup getiriliyor…

Ama uzun süredir yapılan hazırlıklar sayesinde oldu hepsi.

Deliller gönderildi, ilişkilendirmeler yapıldı, karşı taraf ikna edildi.

‘Adamları dün istedik bugün aldık’ diye bir şey yok.

Yeni operasyonların yolda olduğunu da söylememiz lazım…

PEKİ BATI ÜLKELERİNDE DE OPERASYON OLACAK MI?

Ankara yılmadan pes etmeden yoluna devam ediyor…

FETÖ’ye güvenli liman olan ne kadar Batılı ülke varsa hepsi ile irtibata geçildi.

Yeni deliller, itiraflar gönderiliyor…

Bugünlerde istihbarati anlamda arka kapı diplomasisi çok hareketli.

Görüşmelerin, toplantıların biri bitiyor diğeri başlıyor.

Aynı ülkelerin de Türkiye’den karşı istekleri var.

Hepsi siyasi olarak masaya konuluyor.

‘Yargı bağımsızlığı’ diyen ülkelere daha önce aldıkları kararlar gösteriliyor.

Ankara’nın talebinin ardından Almanya’nın Adil Öksüz konusunda harekete geçmesi önemli…

Diğer ülkeler için de emsal oluşturabilir.

2018 FETÖ ile mücadele sonuçların alındığı yıl olacak.”