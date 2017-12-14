Batuhan Yaşar: ‘O iki Amerikalı komutan niye geldi?’

Batuhan Yaşar’ın “O iki Amerikalı komutan niye geldi?” başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

“Kim ne derse desin Türkiye sağlam adımlarla yoluna devam ediyor…

Kendi stratejisini kendi planını uyguluyor.

‘O bunu demiş, şu şunu demiş’e bakmadan.

Söylemlerini sahada eyleme dönüştürüyor.

Takibini yapıyor.

Bir taraftan da sıkıntılı, problemli konulara ciddi mesai harcıyor.

FETÖ ve PKK ile mücadele, Kudüs, Zarrab davası, Suriye ve Irak’ta yaşananlar, ABD ile sıkıntılar, Rusya konusu, Avrupa Birliği, Almanya

Alt alta hepsini yazsak 25 ayrı başlık olur.

AB ile vize ve yeni müzakere başlıkları konusunda bir orta yol bulunacak gibi.

Nazar değmesin Almanya ile işler de fena gitmiyor…

16 LİDER ATLADI İSTANBUL’A GELDİ

Aslında İslam İşbirliği Teşkilatının adını hepimiz biliriz.

Adı vardır ama kendi ortalarda pek görünmez.

Türkiye şimdilerde bu teşkilatı görünür hâle getirmeye uğraşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti ile 16’sı lider düzeyinde 48 ülke bu toplantıya katıldı.

Bu kadar ülkeyi İstanbul’da bir araya getirmek öyle her babayiğidin harcı değildir.

İsrail’in gözü kulağı da İstanbul’daydı.

Çok rahatsız oldu tabii…

GOL SONUÇ BİLDİRGESİNDE

Bu kadar etkisiz bir teşkilatı hareketlendirmek bir yana Türkiye asıl golü sonuç bildirgesi ile attı:

“Doğu Kudüs Filistin’in başkenti…”

Trump’ın açıklamalarına direkt cevap verildi:

-“Sen Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanırsan ben de Filistin’in başkenti olarak tanırım!..”

Türkiye aslında bir şeyi daha öğrendi 15 Temmuz’un ardından:

-Kendisine ne yapılırsa eşit ve orantılı karşılığını bir şekilde veriyor…

İşte bu yüzden birileri Türkiye’nin “liderliğinden” ürkmeye başladı.

Öyle veya böyle 48 ülkeyi toplayıp böyle bir karar almak büyük bir diplomasi zaferi

PENTAGON YİNE ‘YPG’ DEDİ

Aslında her şey birbiri ile bağlantılı…

İsrail’in güvenliği ABD’nin kırmızı çizgisidir

Orta Doğu’da bütün adımlar buna göre atılır

ABD Başkanı Trump iki ay önce Pentagon’a ‘yeni Suriye politikasını belirleyin’ talimatı vermişti.

Pentagon da belirledi hemen:

-Obama politikalarının devamına karar verildi.

-‘PKK/YPG’yi silahlandırmaya devam edeceğiz’ dediler.

-Kuzey Suriye’de otonom bir PKK/YPG devleti kurma arzusunda olduklarını ima ettiler.

ABD’nin Suriye stratejisi aşağı-yukarı böyle.

RUSYA NİYE ASKER ÇEKİYOR?

Ülkeler belirledikleri stratejiler çerçevesinde taktik adımlarını atarlar.

Bu ABD, Rusya ve Türkiye için de geçerli.

Türkiye şimdilerde kendi ulusal güvenliğini tehdit eden girişimlere karşı hamlelerle cevap veriyor.

Rusya uzun zamandır ABD ve AB ambargosu altında.

Ekonomik sıkıntıları var.

Daha da önemlisi Mart 2018’de Başkanlık seçimleri var.

Putin’in lideri olduğu Birleşik Rusya Partisinin oyları düşüyor.

Suriye’ye verdiği lojistik destek yüksek maliyeti sebebiyle ekonomisini zorluyor.

Muhalif sesler yükseliyor.

İşte tam da bu yüzden Putin; Suriye’de çözümü üretmiş, barışı sağlamış bir komutan edasıyla seçimlere girmek istiyor.

Asker çekme işine;

-Rusya’nın özel ve elit birliklerinin çekilmesi olarak bakmak daha doğru olur…

Bunların sayılarını bilmiyoruz.

Yoksa Rusya, Suriye’de nüfusunu tabii ki devam ettirecek.

Suriye’yi Esad’a bırakacak hâli de yok…

Bazı yorumlar okuduk:

-“Rusya’nın asker çekmesi Türkiye’nin işine yarar…”

Türkiye’ye niye yarasın?

Nasıl yarayacağını söyleseler biz de öğrensek.

SURİYE’YE IRAK MODELİ

Neler oldu kısaca bakalım, hatırlayalım:

-DEAŞ’la mücadele kisvesi altında PKK/YPG silahlandırıldı.

-Suriye petrol ve doğalgazının yüzde 80’i PKK/YPG denetimine geçirildi.

Niye mi?

-Yeni Suriye Anayasası ile PKK/YPG’yi güçlü bir konuma getirmek.

Irak’ta benzeri yaşanmıştı.

Tarih tekerrür ediyor.

Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık dağıtılacak.

Kimlere mi?

Kürtler, Sünniler ve Şiilere

Tıpatıp Irak tarzı model ile

TÜRKİYE’NİN ÜÇ HEDEFİ

Bunlar olurken tabii ki Türkiye’nin eli armut toplamıyor.

Türkiye olanı biteni çok önceden gördüğü için tedbirlerini alıyor.

Ankara’nın da temel üç stratejisi var Kısmen de başarılı oldu…

1-PKK tamponuna izin vermemek… Türkiye’nin Araplarla ilişkisi kesilmek, bağları kopartılmak isteniyor…

(Fırat Kalkanı ve İdlib operasyonu ile izin verilmedi. Sırada Afrin var…)

2-Türkmenlerin yeni siyasi yapıda etkin şekilde yer alması…

3-Özgür Suriye Ordusunun resmiyet kazanması

YPG/PKK’NIN ALTERNATİFLERİ

Türkiye önemli işler başardı

Rusya Soçi süreci ile Suriye’deki muhalifleri kontrolü altına almak istiyor…

Ankara PKK/YPG’nin Soçi’de boy göstermesine engel oldu.

‘PKK/YPG Kürtlerin temsilcisi olamaz’ dedi.

Suriye’de PKK dışında bir sürü Kürt grubun varlığını bütün dünyaya anlatmayı başardı.

PKK/YPG karşıtı Kürt grupların isimlerini yakında duymaya başlayacağız.

ABD’Lİ GENERALLER

İşte bütün bunlar olurken ABD’nin iki önemli ismi Ankara’ya geldi…

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Org. Joseph Votel ile ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı (EUCOM) Orgeneral Curtis Scaparrotti Türkiye’ye geldi.

Bu akşam Ankara’da önemli bir zirve var.

Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi’nin de katılımıyla Türkiye-ABD-Irak zirvesi gerçekleştirilecek

-ABD’li komutanlar taktiksel bir takım talepler,

-İran’ın pozisyonunu daha iyi görebilmek için gelmiş olabilirler…

-Suriye’de sahada neler olduğunu daha iyi anlamak istemeleri de muhtemel

Türkiye güneyindeki gelişmeler artık bir bütün hâlinde bakıyor…

Hepsi birbiriyle ilişkili çünkü”