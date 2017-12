Batuhan Yaşar:’2018 senaryoları Çatı adaya karşı’

Batuhan Yaşar’ın “2018 senaryoları Çatı adaya karşı” başlıklı yazısının tamamı ise şöyle

“Siyasi kulisler hareketli.

Birçok şey söyleniyor, konuşuluyor

İç siyaset ve dış politika iç içe girdi.

Hiçbir konu birbirinden ayrı veya bağımsız değil.

FETÖ’nün ABD’deki davası sarpa sarınca işler değişti.

‘Nasıl manevra yapar da davayı yenileriz’ planları çoktan yapıldı.

Zarrab davası tamamen “iç siyaseti ve 2019 seçimlerini etkilemek” üzere kurgulandı

Şimdilerde davayı devam ettirmenin, ikincisini açmanın yolları aranıyor.

HOŞ GELDİN ESKİ SAVCI

Dünyanın neresinde görülmüştür?

Davaya bakan, emekli savcı hooop kapıdan içeri girsin:

-“Ne yaptınız çocuklar? Görünüşe bakılırsa çok da iyi gitmiyorsunuz. Size böyle mi bıraktım… İçine ettiniz kahrolası davanın”

Komedi ötesi.

Onu da bırakın yargı bağımsızlığını etkileyen bir durumla karşı karşıyayız.

O kadar cesurlar ki bunlar umurlarında bile değil.

-‘Yeter ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir şekilde ulaşalım, Türk ekonomisine darbe vuralım’ derdindeler.

ABD Başkanı Trump tarafından görevden alınan Preet Bharara sadece “ne oluyor” diye mahkeme salonuna gelmedi tabii ki:

-Bharara tecrübeli Jürinin nasıl etkileneceğini çok iyi biliyor… Taktik verdi, yeni yol haritasını belirledi.

-Hâkim Berman bile son günlerde ‘ben nasıl bir davaya(!) düştüm’ diyerek etraftan medet ummaya başlayınca Bharara olaya el koydu. Çekingen davranışlar içine giren Hâkim Berman’ı cesaretlendirdi.

-‘Sakın ha davayı düşürmeyin’ dedi.

-‘Merak etmeyin 2’nci davayı açarız işi orada bitiririz’ yolunu gösterdi.

Gerçekten ilginç olaylarla karşı karşıyayız.

ABD Ankara Büyükelçiliğinden yapılan ‘2019 başına kadar vize yok’ açıklamasını nereye koyacağız?

Olay vizeye kadar düştüyse zaten diyecek bir şey yok.

Bütün bu olanlar birbiri ile ilintili.

New York’taki dava hukuk adamlarına göre çoktan düşmeliydi.

Ama çok iyi biliyoruz ki ABD ‘at pazarlığı’ yapmayı sever.

Bakalım zorlaya zorlaya davayı nereye kadar götürebilecekler…

ERKEN SEÇİM VAR MI YOK MU?

Yeni değil, CHP 6 aydır erken seçim tartışmalarını gündemde tutmaya çalışıyor.

Bunu başardı da.

Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti her fırsatta ‘erken seçim yok’ mesajı veriyor.

Bir defa AK Parti’nin, genel seçimlere göre daha düşük oy aldığı yerel seçimleri öne çekmeyeceğine kesin gözüyle bakabiliriz…

Peki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimleri öne alınabilir mi?

Şu an AK Parti ‘erken seçim’ diye bir şeyi konuşmuyor.

İttifak ve seçim barajı konusu da birinci önceliği değil.

Hükûmetin gündeminde ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin teknik uyum düzenlemeleri’ var

Mart 2018’e kadar bu işlerin bitirilmesi hedefleniyor.

İttifak konusu, zamanı gelince, seçimlerin hemen öncesinde konuşulacak, değerlendirilecek

Baraj meselesi de öyle.

‘Dar bölge’ değil de ‘daraltılmış bölge’ seçim sistemi getirilirse zaten ortada baraj filan kalmayacak.

Anayasa değişikliğine eklenen madde ile bu düzenlemeler seçime 4 ay kala bile yapılabileceği için acele etmeye gerek yok.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve son referandumda CHP “Çatı Aday” ve “Hayır Cephesi” oluşturmuştu.

Kulislerde CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2’inci tura bıraktırabilmek için aynı yolu deneyeceği konuşuluyor.

CHP’nin HDP, Saadet Partisi ve Meral Akşener’in İyi Partisi ile iş birliği yapacağına kesin gözüyle bakılıyor..

‘HAYIR’ CEPHESİNE KARŞI ‘CUMHUR İTTİFAKI’

Dediğimiz gibi AK Parti’nin gündeminde erken seçim ve ittifaklar yok.

Kulislerde konuşuluyor olması bir şeyi değiştirmiyor.

Zaten İyi Parti’yi hiçbir şekilde muhatap almıyor.

MHP ile birçok konuda zaten uzun süredir ortak hareket stratejisi var.

BBP için de benzer şeyler söylenebilir.

Seçimler yaklaştıkça ‘Hayır’ cephesi içinde başka aktörleri görmemiz de muhtemel.

Hazırlık yapanlar var.

Daha önce yazmıştık…

Safların sıklaşması için beklentilerin karşılanması gerekli.

New York davasındaki gidişat ‘hayır’ cephesine yeni istikametler çizebilir.

Emin olun 2018 her bakımdan hareketli geçecek…”