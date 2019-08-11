Bayramda cam seyir terasına ilgi

ÇANKIRI (AA) – Çankırı Belediyesince bin 200 rakımdaki Çankırı Kalesi'ne yaptırılan ve 78 metrekare yüzey alanına sahip cam seyir terası, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Zeminden yüksekliği 100 metreyi bulan, yelpaze şeklinde tasarlanan, uzunluğu 10 metre 80 santimetre olan cam seyir terasına, güvenlik görevlisinin gözetiminde kontrollü şekilde aynı anda 30 kişi çıkabiliyor.

Yaklaşık 2 yıl önce hizmete giren cam seyir terası, ziyaretçilerine şehre farklı açıdan bakma imkanı sunuyor.

Özellikle Kurban Bayramı tatili için kente gelenler, cam terasa ilgi gösteriyor.

Ziyaretçilerden Erdoğan Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan tatil için geldiğini söyledi.

Ilgazlı olduğunu dile getiren Tepe, "İlk kez Çankırı Kalesi'ne çıktık. Oldukça güzel bir manzara. Çok beğendik. Bizim için değişiklik oldu." dedi.

Esma Sultan Tepe ise ilk kez bir cam terasa çıktığını belirterek, "Başta yükseklikten dolayı korktum. Altımız boş gibiydi ama dolaştıkça alıştım. Oldukça eğlenceliydi. Bol bol fotoğraf çektirdik." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Ferhat Köse de üniversiteyi Çankırı'da okuduğunu anlatarak, "Daha önce de çok defa gelip gittim ama böyle bir şey yoktu. Oldukça güzel olmuş. Şehre farklılık katmış. Bayram iznini gezerek değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.