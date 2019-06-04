Bayramı gökyüzünde karşıladılar
NEVŞEHİR (AA) – Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.
Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları, at, ATV, deve ve sıcak hava balon turlarıyla dünyaca ünlü Kapadokya bölgesine, Ramazan Bayramı dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabacı turist geldi.
Bayramı gökyüzünde karşılamak isteyen turistler, sıcak hava balon turlarına katılarak, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı buldu.
Balon pilotu Ümit Arığ, Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandığını belirterek, "Yerli turistte yoğunluk var. Yerli turistin haricinde Kolombiya ve Çin'den de yoğun turist geliyor." dedi.
Balon uçuşunun yaklaşık bir saat sürdüğünü aktaran Arığ, "6 bin fite kadar yükseliyoruz. Rüzgar şartlarına göre farklı bölgelerden kalkış yapıyoruz. Kapadokya dünyadaki balon uçuşu için en uygun ve en güzel yerlerden birisi. Günde ortalama 150 balon uçuş yapıyor. 7 vadiyi aynı anda görebiliyorlar." ifadelerini kullandı.
İzmir’den bayram tatili için ailesiyle Kapadokya'ya gelen İzzet Tolga Erturgut da şöyle konuştu:
"İki gündür uçuş için bekliyoruz, bugün nasip olacak. Daha önce gelen arkadaşlarımız oldu. İnternetten de araştırdık ve bu sene gelmeye karar verdik. İlk defa uçacağımız için ailecek heyecanlıyız. Seveceğimize eminiz. Kapadokya çok güzel bir yer. Kendi aracımızla geldik ve çok yeri gezdik. Balon uçuşuyla da turumuzu taçlandıracağız. Mutlaka görülmesi gereken bir yer."
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