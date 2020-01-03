BBP Genel Başkanı Destici'den Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki:
KAYSERİ (AA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik politikalarla ilgili, "Uygur Türklerinin yaşadığı tüm bölgelerde asimilasyon devam ediyor. İnançlarını yaşamalarına müsaade edilmiyor." dedi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Destici, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi ziyaretinde yaptığı konuşmada, 1949 yılından bu tarafa Doğu Türkistan'da işgalin ve Çin'in zulmünün devam ettiğini söyledi.
Destici, Doğu Türkistan'da 35 milyon Uygur Türkü'ne Çin tarafından Türklüğünü ve Müslümanlığını unutması için soykırım uygulandığını belirtti.
Milyonlarca Uygur Türkü'nün Çin'in değişik bölgelerine götürülerek asimilasyona maruz bırakıldığını vurgulayan Destici, "Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporları açık. Çin'de zulmün tüm yönleriyle devam ettiği acı bir gerçek. Kamplarda değil, Uygur Türklerinin yaşadığı tüm bölgelerde asimilasyon devam ediyor. İnançlarını yaşamalarına müsaade edilmiyor. Bunları yaşamak isteyenler de terörist ilan edilerek ölüme ya da hapse mahkum ediliyor." ifadelerini kullandı.
– "Çin ne pahasına olursa olsun buradan vazgeçmek istemiyor"
Destici, Çin'in, Doğu Türkistan bölgesinde ısrarla zulüm ve soykırım yapmadığını dile getirdiğini, bu söylemine rağmen o bölgelerde inceleme yapılmasına bile izin vermediğini aktardı.
"Çünkü o bölgede neyle karşılaşacağımızı onlar bizden daha iyi biliyor." diyen Destici, Çin dışında yaşayan Uygur Türklerine de terörist iftirası atıldığının altını çizdi.
Destici, sosyal medya aracılığıyla bile o bölgede yaşayan insanlarla iletişime geçilemediğini belirtti.
Doğu Türkistan topraklarının çok değerli yeraltı zenginliğine sahip olduğunu belirten Destici, "Enerji kaynaklarının çok yüksek olduğu bir bölge. Çin, ne pahasına olursa olsun buradan vazgeçmek istemiyor. O yüzden her türlü zulmü burada gerçekleştiriyor." dedi.
Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, ziyaretin anısına Destici'ye Doğu Türkistan bayrağı hediye etti.
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BBP Genel Başkanı Destici'den Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki:
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