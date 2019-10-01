BEE'O inovatif ve ödüllü ürünler üretiyor
İSTANBUL (AA) – BEE'O, çocukların ve büyüklerin beslenmelerine katkıda bulunmak adına inovatif ve ödüllü ürünler üretmeye devam ediyor.
İTÜ ARI Teknokent firması olan BEE'O arı ürünlerinden yapılan açıklamaya göre, tüketici için en iyisini hedefleyen marka, "Propolis-Arı Sütü-Ham Bal" karışımı ile çocukların yanında yer alıyor.
Çocuklar için özel olarak geliştirilmiş, BEE'O Propolis-Arı Sütü-Ham Bal (çocuk) karışımı, kolayca tüketilebilecek lezzette ve doğallıkta bulunuyor.
2018 İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı'nda Yılın Çocuk Dostu Ürünü ödülüne layık görülen BEE'O Propolis-Arı Sütü-Ham Bal (çocuk) karışımı ilave yağ, şeker, renklendirici, koruyucu benzeri herhangi bir katkı maddesi içermiyor.
– Propolisin antioksidan kapasitesi nardan 80 kat daha yüksek
Verilen bilgiye göre, propolis; arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi bir ürün.
Bileşiminde yoğun olarak doğal antioksidan maddeler içeriyor. Arılar her petek gözünün dibini önce propolis ile kaplıyor, ardından üzerine balını, arı sütünü hatta yavrusunu koyuyor. Böylece arının ürünleri de kovanda bozulmadan saklanıyor. Propolisin antioksidan kapasitesi nardan 80 kat daha yüksek.
Hem çocuklar hem de büyükler için besleyiciliğiyle öne çıkan arı sütü, kovan içerisindeki genç işçi arıların bol miktarda polen ve bal tüketerek kendi vücutlarından salgıladıkları değerli bir arı ürün. İşçi arılar, arı sütünü ana arıyı ve yavruları beslemek için kullanıyor.
Bir işçi arı kovanda ortalama 45 gün yaşarken, sadece arı sütü ile beslenen ana arı ise 5-7 yıla kadar yaşayabiliyor.
Arı sütü, içeriğindeki B grubu vitaminleri, organik asitler, magnezyum, çinko, demir gibi mineraller ve protein içeriğiyle beslenmeye katkı sağlıyor. Ayrıca bileşiminde, royalkaktin, 10-HDA gibi başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan değerli doğal bileşenler de yer alıyor. Bu besin içeriği, arı sütünü özel kılıyor.
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