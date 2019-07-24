Belediye Başkanı Bilgin, çalışmaları inceledi

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehrin farklı bölgelerinde yapımı devam eden yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.



Eğriköprü Mahallesini ziyaret eden Bilgin, İşhan TOKİ'de yapımı tamamlanan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Başkan Bilgin daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sürdürülen altyapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belediyenin Fen İşleri, Park-Bahçe ve SİBESKİ Müdürlüğü ekiplerinin sahada koordineli sürdürdüğü çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Bilgin, "Titizlikle çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimiz için önemli bir ulaşım projesi olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında, Yenişehir'den Erzincan kara yoluna kadar olan bölümünü bayram sonrası hizmete sunacağız." dedi.

20 farklı bölgede çalıştıklarını aktaran Bilgin, "Biz bu şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte koordineli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunu yaparken de önceliğimiz yapılan işi sağlam ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak kaliteli hizmet sunmak. Ekibimiz gayet güzel bir çalışma yürütüyor. Şehrin farklı bölgelerinde 20'nin üzerinde şantiyemiz var. İnşallah bu sezonu en verimli şekilde geçirip önümüzdeki sezonda planladığımız çalışmaları hayata geçireceğiz. İnsanlarımızın mutlu olduğu bir şehir inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.