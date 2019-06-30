Belediye başkanından 500 takipçisine balon turu hediyesi
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyadan kendisini takip eden 500 kişiye Kapadokya'da sıcak hava balon turu hediye etti.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde, sıcak hava balon turu kazananları belirlemek için kura çekimi yapıldı.
Arı'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımı retweet eden 8 bin 101 kişi arasından çekilen kurayla 500 talihli belirlendi. Salondaki davetlilerden 10'u da sıcak hava balon turu kazananlar arasında yer aldı.
Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkanı olduğu günden beri şehrin ve bölgenin tanıtımı için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Başlattıkları kampanyaya sektör temsilcilerinin yoğun destek verdiğini dile getiren Arı, sıcak hava balon turuna katılmak isteyenlere yönelik farklı sürprizler de yapacaklarını belirtti. Arı, şöyle konuştu:
"Sosyal medyadaki duyurumuz 2 milyona yakın etkileşim aldı. Bu durum şehrimizin ve Kapadokya'nın özel olduğunu gösteriyor. Bu romantik ve fantastik şehre daha fazla dikkati çekmek ve bölgemizin güzelliğinin yerinde görülmesi amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bu şehri ve bölgeyi dünyaya tanıtacağımızı söylemiştik. Şehri hak ettiği yere yükseltmeye çalışıyoruz. Balona binmeyi çok isteyip bu çekilişte hak elde edemeyenler için de gece sosyal medya üzerinden duyuracağımız bir sürprizimiz olacak."
Arı'nın sosyal medya takipçileri arasından kurayla belirlenen 500 kişinin isminin belediyenin internet sitesinden duyurulacağı belirtildi.
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