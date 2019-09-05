Belediye başkanları zabıta memurlarıyla bir araya geldi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'in Kaman ve Mucur ilçelerinde Zabıta Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Belediyelerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, ilçede bir restoranda zabıtalar ile bir araya geldi.
Burada konuşan Çolak, zabıta memurlarının ölçüm ve tartım, güvenlik, asayiş ve denetimlerle önemli görevler üstlendiğini kaydetti.
Belediyelerin gören gözü ve işiten kulağı olan zabıta görevlilerinin diğer taraftan da vatandaşlarla belediye arasında köprü olduğunu vurgulayan Çolak, "Her zaman vatandaşlarının yanında ve hizmetinde hareket eden zabıtalar, güven ve huzuru sağlamaktadır. İlçede görev alan tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftasını kutluyorum, çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz ise belediye toplantı salonunda zabıtalarla buluşarak, talep ve sorunları dinledi.
İlçede zabıta görevlilerin vatandaşların sorunlarını çözerek, belediyenin önemli görevlerinden birini yerine getirdiğini aktaran Yılmaz, "Zabıta ekiplerimiz, gece gündüz demeden günün 24 saati ilçemiz için çalışıyor. Zabıtalarımız ilçe halkının huzurunu sağlarken verilen görevleri de fedakarca yerine getirmektedir. Yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olmaları da işlerindeki başarılarını göstermektedir. Mesai gözetmeksizin çalışan tüm zabıta personelimize bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.
-
Kırşehir'de “Güvenli Eğitim Değerlendirme Toplantısı” yapıldı
-
Öğretmenlere oryantiring eğitimi
-
Yargıda düzenleme ihtiyacı
-
“Niğde U12 Cup” futbol turnuvası sona erdi
-
Ayrancı’da “İlçeler arası çapraz denetim” uygulaması
-
Akşehir’de öğretmenlere trafik eğitimi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.