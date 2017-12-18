Belediye otobüs şoförlerinin ‘kaçak yolcu’ çilesi

Bu rakam, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi Burulaş bünyesindeki 481 sarı otobüsün de taşıdığı yolcularla birlikte 8 milyonu aşıyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde çileye dönen toplu ulaşımda son zamanlarda kaçak yolcu krizi yaşanıyor. Belediyle otobüs şoförleri, sabah ve akşam saatlerinde yaşanılan yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşıyor. Otobüs şoförlerinin, ‘Okula ya da işe geç kalmasın’ diye tamamen dolan araca orta ve arka kapıdan aldıkları yolcuların bir bölümünün Bukart okutmaması tepkilere sebep oluyor.

Kültür, turizm ve sanayi şehri Bursa’da her gün on binlerce öğrenci ve vatandaş okul ve iş yerine gitmek için yollara dökülüyor. Kentte, toplu ulaşımda 830 halk otobüsü hizmet veriyor. Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası’na ait 300 otobüs şehrin batısında, 55 otobüs ise şehrin doğusunda toplam 82 hatta hizmet veriyor. Burulaş’ın belirlediği kriterlere uymayan 21 araç ise hattan çekilmiş durumda. Sadece özel halk otobüsleri Kasım ayı içerisinde 4 milyon 700 bin yolcu taşıdı. Aralarında güvenlik güçleri ve 65 yaş üstü vatandaşların da bulunduğu tam 679 bin yolcu ise özel halk otobüslerini ücretsiz olarak kullandı. Kent içi toplu ulaşımın önemli aktörlerinden Burulaş ise 156’sı kiralık 481 otobüsle 139 hatta ulaşım hizmeti veriyor. Burulaş rakamlarıyla birlikte geçtiğimiz Kasım ayında 8 milyonu aşkın kişi belediye otobüslerini kullandı.

Hem özel halk otobüslerinin hem de Burulaş’a ait otobüslerin şoförleri, yoğunluğun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde vatandaşların mağdur olmaması için büyük gayret gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinde bazı güzergahlarda belediye otobüslerinde boş yer bulmak neredeyse mümkün değil. Otobüs şoförleri de yaptıkları, ‘Lütfen arkaya doğru ilerleyin’ uyarılarına rağmen iki arada bir derede kalıyor. Aracın ön tarafı tamamen dolmasına rağmen işe ya da okula gitmek için durağa çıkan yolcuları arka kapıdan almak isteyen şoförleri, bazı vatandaşlar suistimal ediyor. Şoför, eliyle ‘araç dolu’ işareti yapıp durakta durmayınca vatandaşlar aracı şikayet ediyor. Ön kapısı açılmayacak kadar dolan otobüse arka ve orta kapıdan yolcu alan şoförler yoğunluğu fırsat bilip Bukart okutmayan yolcular yüzünden mağdur oluyor.

“Kimse bizi enayi yerine koymasın”

Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren, ‘kaçak’ yolcuların otobüsçülerin kanayan yarası olduğunu söyledi. Sadece bir dakika önce otobüsün durması için adeta ölümle burun buruna gelen yolcunun, arka ya da orta kapıdan otobüse bindikten sonra kart okutmayı unuttuğunu kaydetti. Oda Başkanı Eren, “Sadece Kasım ayında şehrin batısında 3 milyon 971 bin yolcu taşıdık. Tam 519 bin 406 yolcuyu ise ücretsiz taşıdık. Şehrin doğusunda hizmet veren araçlarla birlikte yolcu sayımız 4 milyon 700 bini, ücretsiz taşıdığımız kişi sayısı ise 679 bini geçiyor. Otobüs şoförlerimizin tamamen insani duygularla, ‘insanlar mağdur olmasın’ diyerek tamamen dolu araca orta ve arka kapıdan aldığı yolcuların büyük bölümü kart okutmuyor. Özellikle yaşadığımız kış aylarında, yağışlı ve soğuk havalarda insanlar yolda mahsur kalmasın istiyoruz. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen yolcular maalesef arka tarafa ilerlememekte ısrar ediyor. Biz de arkadaki boş yerlere binmeleri için arka ve orta kapıyı açıyoruz. Ancak bu davranışımız suistimal ediliyor. Yolcuların bir bölümü elden ele Bukart’ları uzatırken bazı yolcular kart okutmamayı tercih ediyor. Bu uyanıklık değil, hak yemektir. İnsanların bizi enayi yerine koymasına üzülüyoruz” dedi.

Boş olmasına rağmen durakta durmayan yandı

Otobüslerdeki validatör sistemiyle araçtaki yolcu sayısının, doluluk oranının ve hızının net olarak ölçüldüğünü dile getiren Sadi Eren, şöyle devam etti: “Belediye otobüsü boş olmasına rağmen durakta durmuyorsa şoföre zabıta ekiplerince 229 lira ceza yazılıyor. Ayrıca odamızın da yaptırımı söz konusu. Vatandaşın şikayetini hemen araştırıyoruz, boş yer olmasına rağmen durağa girmeyen araçların sürücülerine gerekli işlem yapılıyor. Ancak otobüse arka ya da orta kapıdan girip de kart ödemeyen öğrenci ve vatandaşlar, bizleri son derece üzüyor. Bu yolcular bilsin ki sadece bindiği otobüsün değil yüzlerce özel halk otobüsü işletmecinin hakkını yemiş oluyor.”

Sadi Eren, kaçak yolcuların B24, 6F ve 44B gibi hatlarda yoğun olarak görüldüğünü kaydetti. Özel halk otobüsü şoförü İ.S. ise “Sırf insanlar mahdur olmasın diye kendimizi sıkıntıya sokuyoruz. Odamız bize arka kapıyı açmamamız gerektiğini söylüyor; ancak insaniyetimize yenik düşüyoruz. Orta ve arka kapıdan binen 10 kişiden sadece 3’ü bilet gönderiyor.” diye konuştu. A.B. isimli vatandaş da sabah ve akşam saatlerinde işe gidiş dönüşlerde otobüslerde yaşanılan kaçak yolcu krizine şahitlik ettiğini dile getiriyor. A.B., “Çoğu zaman biz uyarıyoruz öyle kart gönderiyorlar. Şahit olduğum manzara bizi derinden üzüyor. Arka kapıdan binenlerin birçoğu kartlarını okutmuyor, uyarmamıza rağmen duymuyorum numarasına yatıyorlar” dedi.

Süleyman Aydın

