“Benim Altındağım” fotoğraf yarışması sonuçlandı
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesince bin 500 fotoğrafın katılımıyla gerçekleşen "Benim Altındağım" fotoğraf yarışmasının kazananlarına ödülleri törenle verildi.
Altındağ turizmini ayağa kaldırmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödül töreni Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yapıldı.
Programa Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca katıldı.
Jürinin değerlendirmeye aldığı ve ilçeye özgü fotoğrafların yer aldığı yarışmada birinci Mustafa Demirbaş, ikinci Fatih Cindemir, üçüncü de Murat Yılmaz oldu. Mansiyon ödülleri ise, Nesibe Akkuş, Ümmü Kandilci, Sedat Canikli, Fatih Cindemir ve Ali Civan'a verildi.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, programda yaptığı konuşmada, birçok insanın bu yarışma için emek harcadığını ve gönderilen fotoğraflarının her birinin birbirinden kıymetli olduğunu söyledi.
Altındağ'ın Ankara'nın kalbi olduğunu vurgulayan Balcı, buranın tarihin, turizmin, kültürün ve sanatın merkezi olduğunu ifade etti.
– "Tarihi, turizmi, sanatı ön plana çıkaracak çalışmalar yapacağız"
Balcı, bu zamana kadar Altındağ'da çok güzel işler yapıldığını belirterek, geçmişten bu zamana kadar emek veren, hizmet eden herkese teşekkür etti.
Makamların ve mevkilerin gelip geçici olduğunu aktaran Balcı, şöyle konuştu:
"Binlerce yıllık bir tarih var burada, yüz binlerce, milyonlarca insan bu bölgede, bu topraklarda yaşadı. Ticaret yaptı, sanatla uğraştı, bir sürü insan burada doğdu, büyüdü ve öbür dünyaya göçtü. Biz de öyle olacağız ama yaptığımız güzel eserler, çocuklarımıza bırakacağımız miraslar, en güzel eserler bunlar olacak. Bundan bizim şüphemiz yok. O bakımdan işte bugün Adalet Bakanımızı Ankara kalesinde ağırladık. Misafirlerim olduğu zaman ben oraya götürüyorum. Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız bizleydi. Onu ağırladık. Ona mide verdik. Başta Ankara Kalesi olmak üzere, Hergelen Meydanı, eski Yahudi mahallesi, belediyemizin bulunduğu alan, belediye binamızın yıkılacağı midesini verdik geçtiğimiz hafta."
Altındağ'da tarihi, turizmi, sanatı ön plana çıkaracak çalışmalar yapacaklarını ifade eden Balcı, "Bunu da işin uzmanlarıyla, bölgede yaşayan insanlarla, esnafla beraber yaparak Ankara'da tarihe, turizme katkı sağlamış olacağız, niyetimiz, gayemiz bu." dedi.
Yarışmanın birincisine 5 bin, ikincisine 4 bin, üçüncüsüne ise 3 bin lira, ayrıca mansiyon ödülü alan her bir fotoğrafçıya da 500 lira mansiyon ödülü verildi.
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