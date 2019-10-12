BENİM HİKAYEM – “Dersimiz matematik öğretmenimiz Türkçe”
ESKİŞEHİR (AA) – SELÇUK KIZILDAĞ – Eskişehir'de bir lisede görev yapan ve adını dedesinin lakabından alan Türkçe Mehmet Şirin, bu özelliğiyle öğretmen arkadaşları ve öğrencileri başta olmak üzere çevresinden ilgi görüyor.
TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesinde görevli 44 yaşındaki öğretmene ailesi tarafından, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini gören 1905 doğumlu merhum dedesinin lakabı ve adı olan "Türkçe Mehmet" ismi verildi.
Dedesinin hatırasını nüfus cüzdanının isim hanesinde taşıyan 20 yıllık öğretmen Türkçe Mehmet Şirin, ailesinin kendisine bu ismi vermesinden mutluluk duyuyor.
Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersinli bir aileye mensup olduğunu söyledi.
Aile büyüklerinin kendisine Mehmet yerine Türkçe diye seslendiğini anlatan Şirin, "Dedem Osmanlı döneminde Arapça ve Osmanlı Türkçesi öğrenmek için küçük yaşlarda Konya'ya bir medresede eğitim görmeye gitmiş. Cumhuriyet'in ilanı sonrası Türkçeyi ilk okuyan ve yazanlardan biriymiş. Okuma ve yazmayı askerde öğrenmiş. Birkaç dil bilmesi dedemi çok mutlu ettiği için her yerde, 'Ben Türkçe okumayı yazmayı biliyorum' diye anlatırmış. Lakabı 'Türkçe Mehmet' olarak kalmış. Babam da o lakabı bana isim olarak vermiş." ifadelerini kullandı.
– "Acaba Türkçe öğretmeni mi?"
Şirin, özellikle resmi kurumlarda ismini görenlerin buna şaşırdığını dile getirdi.
İlk ataması yapıldığında okuluna gidince "Acaba Türkçe öğretmeni mi?" diyenler olduğunu anlatan Şirin, şöyle devam etti:
"Geçenlerde bir kargo firmasına gittim. Adıma kargo gelecekti. Sorguyu yapan hanımefendiye ismimi söyledim fakat adıma kargo olmadığını söyledi. 'Lütfen Türkçe olarak bakın' deyince, 'Zaten Türkçe olarak bakıyorum, İngilizcem yok' cevabını verdi. Yine yakın tarihte 9'uncu sınıflardan bir öğrencimiz, seçmeli ders olarak matematiği tercih etmek istemiş. Sistemde adımı görünce tercihi yanlış yaptığını zannetmiş. Sonradan idareci arkadaşlarımız 'Evladım o hocanızın adı' demişler, problem çözülmüş. Öğrencilerimin kendi aralarında da ismimle alakalı mizah yaptıklarının farkındayım fakat bu durumdan gayet memnunum. Dedemin lakabını taşımak gerçekten onur verici. Halam beni, 'Türkçe babam' diye sever."
Şirin, mesleğinde Türkçeye ilgisinin olduğunu ancak matematik branşını tercih ettiğini aktardı.
Türkçeye hakim olduğunu vurgulayan Şirin, "Yöremizde de Türkçenin özü kullanılır fakat matematiğe ilgim daha fazlaydı. İsmim Türkçe, çocuklarımıza matematik öğretiyorum ve çok mutluyum. İyi ki öyle bir dedem vardı, iyi ki adım Türkçe." dedi.
– Türkçe sorusu için matematik öğretmeninden yardım istedi
Okulun 12'nci sınıf öğrencilerinden Meryem Kaçar, öğretmeninin ismini öğrendiğinde şaşırdığını dile getirdi.
Kaçar, "Bir Türkçe sorum vardı. Öğretmenimize de herkes, 'Türkçe öğretmen' diye sesleniyordu. Ben de sorumu öğretmenimize götürüp çözümünü istedim. O gün aslında isminin 'Türkçe', branşının matematik olduğunu öğrendim." diye konuştu.
Eren Pehlivanoğlu ise Şirin'in bu sene derslerine girmeye başladığını, kendilerine arkadaş gibi davrandığını belirtti.
Bir arkadaşına "Dersimize hangi öğretmen girecek?" diye sorduğunda, "Türkçe" yanıtını aldığını ifade eden Pehlivanoğlu, ders başladıktan sonra matematik işlediklerini fark ettiğini sözlerine ekledi.
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