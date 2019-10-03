“Benim İşim Girişim” Yarışması
KAYSERİ (AA) – Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark AŞ işbirliğiyle düzenlenen "Benim İşim Girişim" Yarışması'nda "Parmak Kontraktürü Açma Cihazı" adlı proje birinci seçildi.
Teknopark Konferans Salonu'ndaki yarışmanın finalinde 241 proje arasından ön elemeyi aşarak girişimcilik kampına giren ve 8 ay boyunca yaptıkları çalışmalarla tasarılarını geliştiren girişimciler, prototiplerini hazırladıkları 9 projeyi katılımcılara anlattı.
Genç girişimcilerin sunumlarının ardından jüri üyeleri, ilk 3'e girmeye hak kazanan projeleri belirledi.
Yarışmanın birincisi "Parmak Kontraktürü Açma Cihazı" adlı proje ile "DVC" ekibi oldu. Yarışmada "Multiplayer Bulmaca Oyunu" projesi ile "TRD Game" ekibi ikinciliği, "STEM Eğitim Platformu" projesi ile "STEM Fabrikam" ekibi üçüncülüğü elde etti.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yarışmanın finalinde yaptığı konuşmada, çoğu üniversite öğrencisi olan genç girişimcileri tebrik ederek, hayallerinden vazgeçmemelerini istedi.
Ülkenin geleceği için daha çok çalışılması ve üretim yapılması gerektiğini belirten Günaydın, "ORAN ve Erciyes Teknopark AŞ iş birliğiyle gençlere fırsatlar sunuluyor. Vazgeçme algısının ortadan kalkması, yeni projelerin yapılması ve desteklenmesi lazım. İcat çıkartacağız, yenilikçi olacağız, biz böylece ecdadımıza yakışır bir millet olabiliriz." diye konuştu.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da teknolojik tabanlı girişimciliğin önemini bildikleri için Erciyes Teknopark olarak "İcat çıkartan" kişilere destek vereceklerini kaydetti.
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de sadece bir girişimcinin 10 istihdam sağladığını, Türkiye'deki iş olanağını artırmanın tek yolunun girişimci sayısını artırmak olduğunu ifade etti.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da hayal etmenin önemli olduğunu ve düzenlenen yarışmalara çeşitli projelerle katılan kişilere değer verdiklerini söyledi.
Öte yandan, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Benim İşim Girişim" Yarışması'nın üçüncü dönem protokolünü de imzaladı.
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