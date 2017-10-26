BENZİNİN LİTRE FİYATINA ZAM YAPILDI

Benzinin litre fiyatına geceyarından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına geceyarından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul’da 5,27 liradan 5,36 liraya, Ankara’da 5,32 liradan 5,41 liraya, İzmir’de ise 5,29 liradan 5,38 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.