Benzinli su pompası 3 kişiyi zehirledi
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kapalı alanda benzinli su pompasının motor egzozundan çıkan karbonmonoksit nedeniyle 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde Yusuf Kaplan, oğlu İsa Kaplan ve Süleyman Aksu ile evlerinin bahçesindeki kulübenin içinde bulunan kuyudan benzinli su pompasıyla su çekmeye çalıştı.
Bir süre sonra kulübeye giden komşuları, baygın halde buldukları Yusuf ve İsa Kaplan ile Süleyman Aksu'yu Delice Devlet Hastanesine kaldırdı.
Müdahale edilen üç kişiden İsa Kaplan kurtarılamadı.
Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen Yusuf Kaplan ve Süleyman Aksu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Öte yandan ekipler, söz konusu kişilerin kapalı alanda çalıştırdıkları su pompasının motorunun egzoz dumanından zehirlendiğini belirledi.
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