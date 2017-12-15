Berat Albayrak:’Hiçbir zaman aklımı kiraya vermedim’

Albayrak TBMM Genel Kurulu’nda kendisi ile ilgili iddialara cevap verdi. Albayrak, ‘Cemaatin okulunda burslu okudu’ iddialarına ilişkin olarak, “Evet, cemaatin okulunda ama burslu okumadım, bir. İkincisi: Otuz beş sene içerisinde cemaatin yüzlerce okulunda okuyan yüzbinlerce, milyonlarca gencin bir tanesiyim. Ama öyle bir anne, baba yetiştirdi ki beni hiçbir zaman ama hiçbir zaman aklımı bir beşere kiraya vermedim. Elhamdülillah, öyle vermedim ki, beni o dediğiniz güruh öyle iyi bilir ki -geçmişi araştırın, nasıl bilirler- kimin oğlu olduğumu, nasıl bir hayat yaşadığımı. Hiçbir zaman inandığımdan geri durmadım. Bunu böyle bir düzeltelim. Tıpkı o okullarda okuyup da tüm mezunlarının FETÖ’cü olmadığı gibi, bu ülkede o okullarda okumuş FETÖ’cü olmayan yüzbinlerce gencimiz var, aklını kiraya vermemiş bu çerçevede insanlarımız var” dedi.

15 Temmuz gecesi kaçtığı ve saklandığına ilişkin iddialara ise Albayrak, “Benim o gece nerede olduğumu 3 evladımla önce Allah, sonra bu milletim, sonra da bu tarih biliyor ve yazacak. Ben şunu ifade ediyorum: Kimin nerede olduğunu hem Cenab-ı Allah biliyor, hem tarih biliyor, hem de bu millet biliyor. Ben 12 Eylül darbesinde hapse girmiş yazar bir insanın oğluyum. Ne darbeden korktum ne ölümden korktum. 15 Temmuz’da, en ön safta, bu darbede de bu darbenin birinci hedefi olan insanın yanından -elhamdülillah, benim için bir altın madalyasıdır- bir saniye bile ayrılmadan bu mücadelede en önde yer almak için gayret ettim” ifadelerini kullandı.