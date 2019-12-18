Berberden hastalara ve yaşlılara evde gönüllü hizmet

SİVAS (AA) – KEMAL ERDOĞMUŞ – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 36 yaşındaki berber Aydın Tamer, hasta ve yaşlıları, evlerine giderek ücret almadan tıraş ediyor.

İlçede 10 yaşındayken berber salonlarında çırak olarak işe başlayan Aydın Tamer, yaklaşık 2 ay önce kendi iş yerini açtı.

Uzun yıllar bağırsak kanseri tedavisi gördükten sonra bu yıl şubat ayında kaybettiği babası ve yine aynı hastalık nedeniyle uzun yıllar yatağa bağımlı hayat süren dedesinin rahatsızlıkları döneminde, tıraş konusunda yaşadıkları sıkıntıları düşünen berber Tamer, benzer durumdaki kişilere ve yardıma muhtaç yaşlılara ücretsiz hizmet vermeye karar verdi.

Mahalle muhtarlarıyla görüşen Tamer, onların tespit ettiği kanser hastaları başta olmak üzere yaşlıları evlerine giderek ücret talep etmeden tıraş ediyor.

Yaşlı ve hastalar özellikle kış mevsiminde dışarı çıkmakta daha da zorlandığı için böyle bir hizmet vermeye başlayan Tamer, dükkanına gelen ihtiyaç sahiplerini de ücretsiz traş ediyor.

Berber Aydın Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "10 sene yatalak dedeme ve uzun yıllar da kanser babama baktık, bunları tıraşa götürmek sıkıntı oluyordu. Bunları düşünerek açtığım dükkanda yaşlı, hasta kişileri, karda kışta çarşıya gelemedikleri için evlerinde tıraş etmek istedim. Hem de ücret almadan." diye konuştu.

Yardıma muhtaçlara hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tamer, "Müşterim olsun veya olmasın, zengin veya fakir olsun, yaşlı ve hasta herkesi tıraş ederim. İster evlerinde, isterlerse iş yerime gelsinler hiç sıkıntı değil." dedi.

Tamer, uygulamadan herkesin memnun olduğunu belirterek, iş yerinde hijyen konusunda da çok titiz olduğunu belirtti.

Kanser tedavisi gören Hadi Yılmaz (74) hasta olduğu için her zaman dışarı çıkamadığını söyledi.

Evinde tıraş olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Yılmaz, "Kanser hastasıyım, Cenabı Allah'tan gelen bir şey. Çok iyiyim. Berberimiz eve geldi. Sağ olsun tıraş etti. Hem de öyle bir tıraş yaptı ki damat tıraşı." ifadelerini kullandı.

– Muhtarlar kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerini belirliyor

Kale Mahallesi Muhtarı Mahmut Yılmaz ise "Aydın kardeşim yeni bir berber dükkanı açtı. Bizim mahallemizde yaşlı bakıma muhtaç olan insanların ücretsiz bakımlarını yapıyor. İstediğimiz zaman da gelip yapacak." şeklinde konuştu.

Esentepe Mahalle Muhtarı Yusuf Avcı da ev ev gezerek yaşlı ve hastaları tespit ettiklerini ve bu kişilerin bilgilerini, berber Tamer Aydın ile paylaştıklarını kaydetti.