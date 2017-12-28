Beşiktaş rahat kazandı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Müsabaka siyah-beyazlı ekibin 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. MAÇTAN DAKİKALAR15.
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