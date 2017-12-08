Beşiktaş, Vida’ya kavuşuyor
Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor. Hırvat yıldız Vida’yı sezon başında kadrosuna katmak için büyük uğraş veren ancak Dinamo Kiev’in yüksek bir bonservis bedeli istemesiyle bekleyen Beşiktaş, yıldız oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte harekete geçti. Daha önce Vida’yla yapılan görüşmeler sonunda Beşiktaş’ın bu futbolcuya imza attırdığı söylenirken, dün oynanan Avrupa Ligi grup maçlarının ardından Ukrayna ekibi, Vida’ya resmi sosyal medya hesabından veda etti. ‘Her şey için teşekkür ederiz’ diyerek sosyal medya hesabından Vida’ya veda eden Dinamo Kiev, Hırvat savunmacının taraftarlarla da vedalaştığını ifade etti.
Şampiyonlar Ligi etkisi
Sezon başında Vida’yı, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekleri gerekçesiyle satmaya yanaşmayan ve 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep eden Dinamo Kiev, Devler Ligi’ne ön elemede veda edince bonservis bedelinde indirime gitmişti. Ancak Fikret Orman ve yöneticiler, bu futbolcuyla görüşerek devre arası için söz aldı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider olarak çıkması, Vida’nın Beşiktaş’a gelmek istemesindeki en büyük etken olurken, siyah-beyazlı yöneticiler, devre arasında Hırvat yıldıza resmi sözleşmeyi imzalatacak. Özellikle Ukrayna gazeteleri, Vida’nın vedasını manşete taşırken, 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında Beşiktaş’a geleceğini vurguladılar. Ukrayna medyasında en dikkat çekici nokta ise siyah-beyazlıların bu sezon başında Pepe, Negredo, Lens ve Medel transferlerinde kullandığı slogan olan BAM BAM BAM’ı manşetlere taşıması oldu.
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