Beslenme çantasız okula gelen öğrencisinin hayatını değiştirdi

KAYSERİ (AA) – RAMAZAN KAYA – Kayseri'nin Talas ilçesinde Kepez İlkokulu 3. sınıf öğrencisinin beslenme çantasız okula geldiğini fark eden öğretmen, çocuğun ve maddi ile manevi sıkıntılar içerisindeki ailesinin hayatına dokundu.

Merkez Talas ilçesi Kepez Mahallesinde başkasına ait iki göz evde 3 yıldır sağlıksız koşullarda yaşayan, engelli maaşı ile geçinmeye çalışan, anne yüzde 90, baba ise yüzde 50 görme engelli 4 çocuklu ailenin hayatı, 3. sınıf öğrencisi Necati Özden'in öğretmeni Ayşe Burcu Ökmen'in durumu fark etmesi ile değişti.

– "Evde hiçbir şey yok"

Öğretmen Ökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü sınıfları bu yıl kendisinin aldığını söyledi. Öğrencisi Necati Özden'in beslenme çantasız okula gelmesinin dikkatini çektiğini anlatan Ökmen, şunları ifade etti:

"Soruyordum, beslenme çantasını unuttuğunu söylüyordu. Ertesi gün oluyor, öğle arası eve gidip çok yemek yediğini söylüyordu. Daha sonraki gün, 'Oğlum niye getirmiyorsun?' diye sorduğumda, 'Yok öğretmenim' dedi. Ben, 'Beslenme çantası yok.' diye düşünüyorum. Sonrasında, 'Evde hiçbir şey yok.' dedi."

Arkadaşlarından adresini öğrenerek gittiği öğrencisinin evinde acı bir tablo ile karşılaştığını ifade eden Ökmen, tek göz oda ile mutfaktan oluşan evde yaşamaya çalışan aileye, kendi yakınlarıyla kısmen yardımcı olmaya çalıştığını anlattı.

Meslektaşları ile birlikte ailenin sağlıklı bir ortama yaşaması için çabaladığını belirten Ökmen, şunları belirtti:

"İnşaat fikrini abim bizlere aşıladı. Bizim önceliğimiz gıda, yakacak ve giyecekti ama şu anda sağlıklı güzel evlerine kavuşacaklar. Mühim olan bakmak değil, görmek. Biz görmeye çalıştık. İnşallah sonuç da çok güzel olur. Biz bu süreçte kendimizce birşeyler yapmaya çalışırken, iş biraz daha büyümeye başladı. Tebessüm Derneği yükümüzü hafifletti. Evde çok büyük katkıları var. Bundan sonraki süreci onlar üstlendiler. Hayırseverlerin kısmen ulaştırdıklarıyla biz eve bir başlangıç yaptık, inşallah bunun sonucu da güzel olacak."

Ökmen, artık beslenme çantası olan öğrencisini ve ailesini güzel bir geleceğin beklediğini kaydetti.

– "Aile bir ay sonra yeni evine kavuşacak"

Öğretmenin inşaat işi ile uğraşan ağabeyi Alper Ökmen, önce ailenin oturduğu evi restore etmeyi düşündüklerini, evi gördükten sonra bunu gerçekleştiremeyeceklerini anladıklarını dile getirdi.

Bunun üzerine başka projeler düşündüklerini aktaran Ökmen, "Babanın, annesinin evinin önünde duran boş arsada inşaata başladık. Hedefimiz kendi kendimize yapmaktı ama İstanbul'da bulunan Tebessüm Derneği bütün yükü üzerimizden aldı diyebilirim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bir ay sonra bu aile yeni evine kavuşacak." diye konuştu.

– "Çok sıkıntı çektim, çocuklarım çekmesin"

Baba Yaşar Özden de yapımı devam eden evinin inşaatında çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Evin bitmesini dört gözle beklediğini kaydeden Özden, "Üç yıldır kaldığım ev hiç olmuyordu, ön tarafı çatlamıştı. İki çocuğum var. Öğretmenden Allah razı olsun, evimize geldi baktı. Hayırseverler yardım etti." diye konuştu.

Anne Belgin Özden de (35) mecbur kaldıkları için böyle bir evde yaşadıklarını anımsatarak, "Çocuklarım yeni evde büyüsünler. Kendi evim olsun istiyorum, kendi yaşantım olsun. Çok sıkıntı çektim, çocuklarım çekmesin." dedi.

Necati Özden de yeni evleri olacağı için çok mutlu olduğunu belirtti. Okulların tatil olduğu dönemde çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu aktaran Özden, "Yazın hayvanların önüne gidiyorum, harçlık alıyorum anneme veriyorum." sözlerine yer verdi.

Ailenin en küçük çocuğu 8 yaşındaki Mehmet Özden de yeni evlerini şimdiden çok sevdiğini ve yakında taşınacakları için sevinçli olduğunu söyledi.