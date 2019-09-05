“Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” projeleri
ANKARA (AA) – Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren okullara sertifika verildi.
Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda düzenlenen sertifika töreni öğrencilerin gösterisiyle başladı.
Daha sonra kürsüye çıkan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, çocukların ruh ve beden sağlığını korumanın tüm toplumun görevi olduğunu söyledi.
Sağlığın ilk insandan ve doğumla birlikte başladığına dikkati çeken Kara, "Çevresel, beslenmeyle ilgili ve her türlü etki bireylerde birikir, bir sonraki nesle aktarılır. Biz bugün yaptığımız çalışmalarla sonraki nesli kurtarıyoruz. Biz neslimizi ve sonraki nesilleri korumak gayreti içinde olacağız." dedi.
– Obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenmeye teşvik
Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de amaçlarının okullarda temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlamak olduğunu dile getirdi.
"Beyaz Bayrak" projesiyle okullarda hijyen ve sağlıklı ortamları artırmak, "Beslenme Dostu Okul" projesiyle ise çağın hastalığı obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenmeye teşvik etmeyi amaçladılarını aktaran Gülüm, "Yeni eğitim ve öğretim yılında Ankara sınırları içinde bulunan okullarımızın yüzde 75'i beyaz bayraklı, yüzde 50'si de beslenme dostu okul olarak öğretime başlayacaklar." diye konuştu.
– Sertifikalarda artış var
İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da okullarda belli bir kaliteyi ve standardı yakalamış okullara sertifika verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Protokol kapsamında ilimizde 2017-2018 yılında beyaz bayrak sertifikalı okul sayısı bin 109 iken 2018-2019 yılında bu sayı 2 bin 545'e yükselmiştir. İlimizdeki 2017-2018 yıllında 'Beslenme Dostu Okul' sertifikalı okul sayısı 320 iken 2018-2019 yılında bu sayı bin 408'e yükselmiştir."
Programın sonunda temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren okulların yöneticilerine sertifikaları takdim edildi.
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