Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut oldu
SİVAS (AA) – Sivas'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden hastanın organ ve dokuları, 5 hastaya umut oldu.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 10 Kasım'da beyin kanaması geçiren 54 yaşındaki Hülya Şenol'un beyin ölümü, tedavi gördüğü Sivas Numune Hastanesinde gerçekleşti.
Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu ailesi Şenol'un organlarını bağışladı.
Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Şenol'un kalp kapakçıkları, korneası, karaciğer ve böbrekleri alındı. Organlar, Samsun, Erzurum ve İstanbul'a gönderildi.
Sivas Numune Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Gülseren Apak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Kasım Pazar günü Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden beyin kanaması sonucu hastanelerine sevk edilen Hülya Şenol'un dün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.
Şenol'un ailesinin, yaptıkları görüşmeler sonucu organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirten Apak, "Daha sonra organ nakli tetkikleri yapıldı. Nakil merkezleriyle iletişime geçildi ve bu sabah erken saatlerden itibaren ameliyatlar başladı. Şenol'un alınan sağ böbrek, karaciğer ve korneası Samsun'da, sol böbreği Erzurum'da, kalp kapakçıkları da İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledilecek." dedi.
Apak, güzel sonuçlar almayı umut ettiklerini vurgulayarak, "Burada önemli olan ailenin kararıydı, onlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir karar verdiler. Onların söyledikleri de organ nakli bekleyen hastalara faydalı olabilmekti. Şenol'un eşi ve çocuklarının kararı vermesinin ardından süreç işledi. Ailemiz böylece güzel bir şeye imza atmış oldu. İnşallah organ bekleyen hastalara çare olur." diye konuştu.
-
Avrupayı bırakıp köye yerleşti
-
Prof. Dr. Ayhan Dinçkan: “Organ bağışı 15 yılda 5 kat arttı”
-
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 5 hastaya umut oldu
-
Halkapınar'da evin çatısı çöktü
-
Başı duvara sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
-
Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.