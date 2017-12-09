Beyoğlu Kudüs için ayakta

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına tepkiler artarak devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından tepki gören açıklamanın ardından Beyoğlu’nda “Kudüs Bizim Onurumuzdur” yürüyüşü düzenlendi. Cuma namazının ardından Okmeydanı Fatih Sultan Konak Camii önünden başlayarak Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda son bulan yürüyüşe; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

“Yaşasın Kudüs, yaşasın insanlık, kahrolsun zalimler”

Yürüyüş öncesi toplanan kalabalığa seslenen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kudüs’ün çok anlamlı bir şehir olduğunu belirterek, “Kudüs insanlık tarihi kadar eski. Bütün Peygamberlerin mekanı, yurdu ve yaşam alanı. Dünya tarihi boyunca Kudüs’e pek çok savaşlar yapılmıştır. Bugün yine zalimler iş başında. Kendi siyasi kariyerleri için, kendi sıkıntıları ve çıkarları için dünyanın en kadim Şehri’ne, iyiliğin başyapıtına saldırıyorlar. Türkiye her zaman olduğu gibi yine bölgede barışın, istikrarın, huzurun teminatı olmuştur. Ecdadımızda da böyleydi, bugün de böyleyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’miz bölgenin liderliğini ve asil duruşunu ortaya koymaktadır. Yaşasın Kudüs, yaşasın huzur, yaşasın insanlık ve kahrolsun zalimler.” dedi.

“Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız”

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, yaptığı basın açıklamasında “Haksız ve hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamıştır. Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tevhit etmeye yönelik bir harekettir. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. Biz hepimiz Müslümanlar olarak Kudüs davası için her türlü çabayı göstermeye her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.