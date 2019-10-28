Beypazarı Belediyesi hizmet binasının inşaatı devam ediyor
ANKARA (AA) – Beypazarı Belediyesinin yeni hizmet binasının kaba inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mülkiyeti belediyeye ait parselde yapımına devam edilen yeni binanın, 10 bin 500 metrekarelik inşaat alanında 2 katı bodrum, 5 katı idari hizmet binası olmak üzere toplamda 7 kattan oluşacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Tuncer Kaplan, son katın yapımının sürdüğünü belirterek, "En kısa zamanda binamızın kaba inşaatını tamamlayıp iç tefrişat çalışmalarımıza başlayacağız. Burası tamamlandığında belediyeye gelen bir vatandaş, belediyede tüm birimleri bulabilecek ve işini rahatlıkla halledebilecek." ifadelerini kullandı.
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