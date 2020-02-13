Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mutlu'dan ziyaret
ANKARA (AA) – Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Mutlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Mutlu, beraberinde Ankara Kuaförler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nezahat Gökçeoğlu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ı ziyaret etti.
Mutlu, çalışmaları hakkında Erkan'a bilgi verdi.
Erkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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