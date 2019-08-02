Beypazarı ilçesi ilgi odağı olmayı sürdürüyor

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesi, gümüş işçiliği, kurusu ve restore edilerek turizme kazandırılmış Osmanlı evlerinin yanı sıra tarhanasıyla adından söz ettiriyor.

Ankara'ya 99 kilometre uzaklıkta olan Beypazarı, adını ''kuru''su, tarhanası, sarması, 80 kat baklavası, havucu, gümüş işçiliği ve restore edilerek turizme kazandırılan Osmanlı evleriyle duyurmaya devam ediyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, binlerce yerli ve yabancı turistin ilçeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Ülke genelinde turizme model olduklarına değinen Kaplan, şunları kaydetti:

“Beypazarı, köklü bir geçmişe sahip ilçe. Ankara’dan önce Bursa’ya bağlı bulunuyordu. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Beypazarı, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve 1510 yılında ilçede kurulan tiftik pazarıyla da önemli bir merkezi. Turizme ivme katmak üzere birçok çalışmada bulunuyoruz. Tarihi evlerimiz, konaklarımız, hanlarımız, hamamlarımız, kaya mağaraları ile dikkatleri çeken İnözü vadisi gerçekten görülmeye değer manzaralar sunuyor. Bu güzellikleri yerinde görmek üzere ülkemin insanlarını Beypazarı’na bekliyoruz. Ayrıca kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediğimiz Hıdırlık tepesi düzenleme ve cam terasta sona doğru geliyoruz."