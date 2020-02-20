Beypazarı ilçesinde dayanıksız yurt ve okul binaları yıkılacak
ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı yurt ve okul binaları dayanıksız ve ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılacağı bildirildi.
Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, spor salonu, Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki 4 katlı 100 öğrenci kapasiteli yurtta yıkım kararı çıktı.
Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi ve Beypazarı Anadolu Lisesi okullarında da güçlendirme çalışması yapılacağı belirtildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yıkım kararı verilen okul ve yurt binalarındaki öğrencileri başka okullara yerleştirmek için çalışmalara başladı.
Güçlendirme çalışmalarının da okulların yaz tatiline girmesiyle yapılacağı öğrenildi.
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Beypazarı ilçesinde dayanıksız yurt ve okul binaları yıkılacak
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