Beypazarı Kaymakamı Ayca'ya ziyaretler
ANKARA (AA) – İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindekiler, bir süre önce Beypazarı Kaymakamlığına atanan Temel Ayca'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Doğan, ziyarette Ayca'ya yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Doğan, parti olarak her zaman devletin temsilcisinin yanında ve destekçisi olacaklarını aktardı.
Ayca da Doğan'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini sundu.
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