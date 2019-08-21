Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, kurum çalışanlarıyla vedalaştı
ANKARA (AA) – Kızılcahamam Kaymakamlığına atanan Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, kurum amirleri ve müdürlerine veda etti.
Aksoy, ilçeye geldiğinden bu yana her kesimle diyalog içinde olduğunu ve kurumlar arası da koordineyi sağladığını aktardı.
Duygusal vedaları sevmediğini aktaran Aksoy, tüm birim amirlerini ve kurum temsilcilerini yeni görev yeri Kızılcahamam ilçesine beklediğini dile getirdi.
Aksoy'a, ilçedeki kurumlar adına İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici tarafından hediye takdimi yapıldı.
Kaymakam Can Aksoy, tüm kurum amirleriyle tek tek tokalaşarak vedalaştı.
Veda toplantısına, Belediye Başkanı Osman Tuncel de katıldı.
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