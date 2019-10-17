Beypazarı Kültür ve Turizm Derneğinden ziyaret

ANKARA (AA) – Beypazarı Kültür ve Turizm Derneği kurucuları Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Derneğin başkanı İhsan Okyay, Ankara'nın turizm ve kültürü ile önemli ilçesi Beypazarı'nda faaliyet yürüteceklerini belirtti.

Yeni kurulan dernek aracılığıyla ilçenin kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayacaklarını dile getiren Okyay, bu ziyaret ile dernek ile ilgili bilgilendirme yapmak istediklerini aktardı.

Belediye Başkanı Kaplan da kuruluşu tamamlanan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beypazarı adına güzel bir dernek kurulmuş oldu. Dernek kuruluşu dolayısıyla kurucu üyeleri tebrik ettim. Derneğin ilçemizin kültürü ve en önemlisi turizmine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun." dedi.