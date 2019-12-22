Beypazarı'nda 1900 metre rakımlı tepeye “Bayrak ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü”

ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1900 metre rakımlı Keltepe'de tamamlanan "Bayrak ve Şehitler Saygı Yürüyüşü" yapıldı.

Depelarkası Gençlik Hareketi Başkanlığı ile Dudaş Köyü Güzelleştirme Derneği ve Muhtarlığınca bu yıl beşincisi organize edilen yürüyüşe Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, Keltepe'ye ulaşmalarının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Göndere bayrak çekilen törende, şehitler için dua edildi. Şehit babası Yusuf Bilgin ve Muhammet Yaman, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Daha sonra dönüşe geçen gruba, başlangıç noktasında Dudaş Mahalle Muhtarlığı ile Depelarkası Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğince keşirli, yağlı bazlama ve çay ikramında bulunuldu.