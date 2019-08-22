Beypazarı'nda 612 bin 578 dekar alanda tarım yapılıyor
ANKARA (AA) – Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede 612 bin 578 dekar alanda tarım yapıldığını bildirdi.
Ateş, yaptığı açıklamada, ilçede tarım arazilerinin verimli bir yapıya sahip olduğunu söyledi.
İlçede 612 bin 578 dekar alanda tarım yapıldığını belirten Ateş, katma değeri yüksek ürün üreterek birçok ili geride bıraktıklarına işaret etti.
Beypazarı'nda 13 bin dekar alanda 41 bin 600 ton marul üretildiğini vurgulayan Ateş, "Bu alanda Türkiye birincisiyiz. 12 bin dekar alanda 30 bin tonluk taze soğan üretimiyle de Türkiye birincisiyiz. Ayçiçeği çerezlik olarak 80 bin dekar alanda 9 bin 600 ton üretimle yine Türkiye birincisi konumundayız. Beypazarı, Türkiye havuç üretiminin yüzde 50'sini üretirken, 21 bin dekarlık alanda yapılan 126 bin tonluk üretimiyle Türkiye ikincisi." ifadelerini kulandı.
İlçede 5 modern fide üretim tesisi de bulunduğuna dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:
"İlçemizde 50 havuç yıkama ünitesi ve paketleme tesisi bulunuyor. 4 üzüm sıkma makinesi ile üzümler sıkılarak pekmeze dönüştürülüyor. Soğuk hava deposu olarak 18 bin 770 metrekare alanla 25 bin ton kapasiteye sahip 34 soğuk hava depomuz bulunuyor. Beypazarı halkı boş durmuyor, üretiyor. Ankara Kalkınma Ajansının Mali Destek Projesi kapsamında 'Yerel ürünler ticarileşiyor kırsal ekonomi kalkınıyor' projesiyle ilçemizde yerel ürün üreten ve satan firma temsilcileriyle Türkiye'nin önemli yerlerine geziler düzenledik. Bu anlamda çiftçinin, üretenin yanında olmaya devam ediyoruz."
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