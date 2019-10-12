Beypazarı'nda Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları belirlendi

ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları belirlendi.

AFAD tarafından belirlenen *Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları"nda çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, ilçe de 17 toplanma alanını belirleyerek, buralara uyarı levhaları yerleştirdi.

Buna göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Ertuğrul Özer Parkı, Doğan Gürbüztürk, Muhsin Yazıcıoğlu ve Atatürk Parkı acil toplanma merkezi olarak belirlenirken; Gazipaşa Mahallesi'nde Ümit Bölükoğlu Parkı, Hacıkara Mahallesi'nde Cumhuriyet İlkokulu Bahçesi, Fatih Camisi, Şehit Pilot Ali Başmakçı ve Sanayi Sitesi Parkı; Ayvaşık Mahallesi'nde Hüseyin Nihal Atsız ve Şehit Polis Ertuğrul Dönmez Parkı, Cumhuriyet Mahallesi'nde Altay İlkokulu Bahçesi, Beytepe Mahallesi'nde Ahmet Öztop Sokak Meydanı, Başağaç Mahallesi'nde 2 nolu Sağlık Ocağı, Diriliş, Şehit Polis Mahmut Bilgin ve Ankara Parkı olmak üzere 17 nokta Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak belirlendi.