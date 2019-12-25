Beypazarı'nda AK Parti ilçe danışma toplantısı yapıldı
ANKARA (AA) – AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı aralık ayı ilçe danışma toplantısı yapıldı.
Halk evi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı Hatice Çakmak, İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile çok sayıda partili katıldı.
Toplantının açılışında konuşan İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ilçeye 500 konut yapılacağını ve bu sayının 750 olması için çalışma başlattıklarını söyledi.
AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ise AK Parti iktidarının Beypazarı'na ciddi destek sağladığını, yeni belediye ve hükümet konağı için inşaatların sürdüğünü belirtti.
Eğitim alanında da ciddi yatırımlar yapıldığına işaret eden Erdoğan, "Verimli topraklara sahip Beypazarı'na müjdeli bir haber vermek istiyorum, buraya bir tarım okulu yapılması yönünde çalışma başlattık. Bu konuyu sayın bakanla görüştük. Yakından takip ediyoruz" dedi.
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Beypazarı'nda AK Parti ilçe danışma toplantısı yapıldı
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