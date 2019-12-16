Beypazarı'nda halk eğitim kursu sayısı artacak
ANKARA (AA) – Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdiris Göbütoğlu, ilçedeki halk eğitim kurslarının sayısının artırılacağını bildirdi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine bir süre önce atanan Göbütoğlu, Beypazarı'ndaki halk eğitim bünyesindeki atölyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İdris Göbütoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede açılan kurslara ilginin yüksek olduğunu belirtti. Kurs sayısını artırmayı istediklerini dile getiren Göbütoğlu, "Bunun içinde özverili bir çalışma yapıyoruz. Kurslarımızın sayısını artıracağız." dedi.
İdris Göbütoğlu ile Ankara Üniversitesi Beypazarı Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin de atölyeleri gezerek bilgi aldı.
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